«Он в гробу перевернётся». Бубнов отреагировал на сравнение Талалаева с Лобановским

Футбольный эксперт Александр Бубнов эмоционально отреагировал на сравнение бывшего главного тренера киевского «Динамо» и сборной Украины Валерия Лобановского с возглавляющим «Балтику» Андреем Талалаевым. Ранее Бубнов неоднократно критиковал Талалаева за эмоциональность и тренерские решения.

— Я не вижу проблем у «Балтики» в ничьей на выезде. Это была философия Лобановского, насколько помню: победа дома и ничья в гостях.

— Ну ладно! Не трогай Лобановского, Бескова, блин, ты что. Они в гробу перевернутся от такого сравнения, — сказал Бубнов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Балтика» после 13 туров Мир РПЛ занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.