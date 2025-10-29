Расписание матчей 10-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Скидки
Ницца — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Расписание матчей 10-го тура чемпионата Франции по футболу сезона—2025/2026

Аудио-версия:
Комментарии

В среду, 29 октября, стартует 10-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей.

Расписание матчей 10-го тура чемпионата Франции:

Среда, 29 октября:

21:00. «Ницца» – «Лилль»;
21:00. «Метц» – «Ланс»;
21:00. «Лорьян» – «ПСЖ»;
21:00. «Гавр» – «Брест»;
23:05. «Тулуза» – «Ренн»
23:05. «Страсбург» – «Осер»;
23:05. «Париж» – «Лион»;
23:05. «Нант» – «Монако»;
23:05. «Марсель» – «Анже».

Первое место после девяти матчей занимает «ПСЖ», у которого 20 очков. Следом идёт «Ланс», у которого 19 очков. Замыкает тройку «Марсель» с 18 очками. Действующим чемпионом Франции является «Пари Сен-Жермен».

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
