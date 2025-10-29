Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов поставил оценки «Реалу» и «Барселоне» по итогам «эль класико»

Бубнов поставил оценки «Реалу» и «Барселоне» по итогам «эль класико»
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление игроков мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла 26 октября, команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Сесар Сото Градо. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты мадридского клуба.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

Фото: «Коммент.Шоу»

Фото: «Коммент.Шоу»

По состоянию на сегодняшний день «Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.

Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко!
Следи за знаками на пути к победе – финиш уже близко!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymyz1MK
Материалы по теме
«Он в гробу перевернётся». Бубнов отреагировал на сравнение Талалаева с Лобановским
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android