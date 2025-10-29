Бубнов поставил оценки «Реалу» и «Барселоне» по итогам «эль класико»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление игроков мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги. Встреча прошла 26 октября, команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступил Сесар Сото Градо. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты мадридского клуба.

По состоянию на сегодняшний день «Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.

