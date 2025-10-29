«Ювентус» — «Удинезе»: во сколько начало матча Серии А, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 октября, состоится матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Ювентус» и «Удинезе». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. В качестве главного арбитра встречи выступит Марко Ди Белло. Стартовый свисток главного арбитра раздастся в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

По итогам девяти сыгранных матчей первое место в турнирной таблице Серии А занимает «Наполи», набравший 21 очко. В тройке лидеров находятся «Милан» (18) и «Рома» (18). «Ювентус» — восьмой. В активе «старой синьоры» 12 очков. «Удинезе» расположился на девятой строчке, также набрав 12 очков.