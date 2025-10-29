Первый тренер Захаряна высказался о забитом голе впервые за восемь месяцев

Павел Козлов, первый тренер полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о забитом голе хавбека впервые за восемь месяцев. Захарян отличился в матче Кубка Испании с «Негрейрой» (3:0).

«Очень рад за Арсена. Как говорится, так держать! Желаю ему поскорее набрать форму, чтобы он радовал нас полезными действиями, забитыми голами и красивой игрой. Считаю, что у Захаряна есть характер, поэтому он обязательно наберёт форму и будет нас всех радовать своей красивой игрой», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

До встречи с «Негрейрой» Захарян принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании. В общей сложности хавбек провёл на поле 83 минуты. В этих играх российский футболист не отметился результативными действиями.