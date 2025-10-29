Скидки
Ницца — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Фабио Челестини: хотелось бы, чтобы Баринов стал игроком ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива».

— Не секрет, что ЦСКА вёл переговоры по Баринову. Почему опорник был так нужен команде?
— Опорник — сердце команды. У нас есть Кисляк, Обляков и Алвес. Вильягра девять месяцев не играл, ему надо дать время. Поэтому нам недостаёт игрока, который добавил бы конкуренции Кисляку и Облякову. Понятно, что Обляков может сыграть и выше. А чистый опорник добавил бы нам вариативности. Есть позиции, на которых нельзя выдумывать. К тому же нам предстоит много матчей – нам нужны альтернативы в нашем хребте. Но Баринов до нас не доехал.

— Расстроились?
— На трансферном рынке всегда что-то получается, а что-то нет. Нет смысла расстраиваться, надо смотреть в будущее. Раньше я расстраивался. Сейчас понял, что на тренера и так идёт большое давление. Поэтому я не могу расплёскивать энергию на то, что от меня не зависит. Моя задача ― найти альтернативу трансферу, который не произошёл. Да, мне хотелось бы, чтобы Баринов стал игроком ЦСКА, но я не расстроился, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

