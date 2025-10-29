Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА допустили, что к Кириллу Глебову может быть интерес у иностранных клубов

В ЦСКА допустили, что к Кириллу Глебову может быть интерес у иностранных клубов
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев допустил, что к полузащитнику армейцев Кириллу Глебову могут проявлять интерес иностранные клубы. Вместе с этим, как отметил функционер, ЦСКА не получал официальных предложений о приобретении молодого игрока.

«Нет каких-то официальных предложений по Кириллу Глебову, но мы допускаем, что может быть интерес. Потому что Кирилл проводит очень яркий сезон, мы, естественно, исходим из того, что он должен быть с нами как можно дольше. Но многое будет зависеть от того, как сам Кирилл планирует свою дальнейшую карьеру, какие предложения будут. Но никаких предпосылок, чтобы сейчас говорить о том, что он уйдёт куда-то, точно нет. Переговоры о продлении контракта? У нас с ним длинный контракт. Плюс есть опция продления, поэтому с этим всё нормально. Пока всё под контролем», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Глебову 19 лет. В нынешнем сезоне футболист провёл 16 матчей на клубном уровне, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
«Виноват». Кирилл Глебов высказался о стычке с Николаем Рассказовым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android