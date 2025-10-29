«Чувствую себя неловко». Челестини рассказал, чем его удивили футболисты ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что его удивило в армейском клубе. Он отметил неожиданно высокую дисциплину футболистов. В то же время швейцарца удивило разрозненное питание команды.

— Вы сказали, что очень много вещей поначалу вас удивили. Можете их раскрыть?

— Например, я назначаю теоретическое занятие на 13:00. За 10-12 минут до начала теории уже все сидят в зале. Я обычно прихожу в зал минут за 15 ― то есть чуть раньше, чем приходят игроки. Я себя из-за этого даже неловко чувствую! Дисциплина и уважение к иерархии в России очень сильные. Даже в дисциплинированной Швейцарии всегда найдётся тот, кто придёт впритык или чуть опоздает. Здесь же тот же Акинфеев приходит первым!

— Ещё что-то удивило?

— Питание. В Европе все, наоборот, приходят к одному времени, ждут партнёров и коллективно идут обедать. Здесь… Я говорю: «В 12:00 обед». Потом я прихожу в 11:45 и вижу, что есть те, кто уже поел, а Игорь [Акинфеев], например, ещё даже не сел. Полнейший хаос! Потом я понял: для ребят это естественно. Но я с ними поговорил, мы это обсудили и по чуть-чуть начали вносить коррективы.

— Почему для вас это важно?

— Мы же команда. Почему на теорию все приходят вместе, а на обед – порознь? Питание — часть нашей работы. Это то же самое, что игра в прессинг. Если кто-то пойдёт в него раньше, то всё развалится. Но, повторюсь, я не стал всё менять кардинально, потому что никто из моих игроков не «врёт» на футбольном поле. Они все отдаются игре без остатка, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.