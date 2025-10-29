Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чувствую себя неловко». Челестини рассказал, чем его удивили футболисты ЦСКА

«Чувствую себя неловко». Челестини рассказал, чем его удивили футболисты ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что его удивило в армейском клубе. Он отметил неожиданно высокую дисциплину футболистов. В то же время швейцарца удивило разрозненное питание команды.

— Вы сказали, что очень много вещей поначалу вас удивили. Можете их раскрыть?
— Например, я назначаю теоретическое занятие на 13:00. За 10-12 минут до начала теории уже все сидят в зале. Я обычно прихожу в зал минут за 15 ― то есть чуть раньше, чем приходят игроки. Я себя из-за этого даже неловко чувствую! Дисциплина и уважение к иерархии в России очень сильные. Даже в дисциплинированной Швейцарии всегда найдётся тот, кто придёт впритык или чуть опоздает. Здесь же тот же Акинфеев приходит первым!

— Ещё что-то удивило?
— Питание. В Европе все, наоборот, приходят к одному времени, ждут партнёров и коллективно идут обедать. Здесь… Я говорю: «В 12:00 обед». Потом я прихожу в 11:45 и вижу, что есть те, кто уже поел, а Игорь [Акинфеев], например, ещё даже не сел. Полнейший хаос! Потом я понял: для ребят это естественно. Но я с ними поговорил, мы это обсудили и по чуть-чуть начали вносить коррективы.

— Почему для вас это важно?
— Мы же команда. Почему на теорию все приходят вместе, а на обед – порознь? Питание — часть нашей работы. Это то же самое, что игра в прессинг. Если кто-то пойдёт в него раньше, то всё развалится. Но, повторюсь, я не стал всё менять кардинально, потому что никто из моих игроков не «врёт» на футбольном поле. Они все отдаются игре без остатка, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Если я проснулся – значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
Эксклюзив
«Если я проснулся – значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android