«Интер» — «Фиорентина»: во сколько начало матча чемпионата Италии, где смотреть онлайн

Сегодня, 29 октября, состоится матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Фиорентина». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Симоне Содза. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. В прямом эфире в России игру «Интер» — «Фиорентина» покажет телеканал «Матч ТВ».

В последних пяти очных встречах этих соперников внушительное преимущество имеет «Интер». На его счету четыре победы, а у «Фиорентины» — одна.

В нынешнем сезоне Серии А «Интер» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, а «Фиорентина» занимает 18-ю строчку.