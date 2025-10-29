«Интер» — «Фиорентина»: во сколько начало матча чемпионата Италии, где смотреть онлайн

Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол

Интер — Фиорентина: во сколько начало матча 9-го тура чемпионата Италии, где смотреть трансляцию онлайн 29 октября 2025 года

Комментарии

Сегодня, 29 октября, состоится матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Интер» и «Фиорентина». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавит Симоне Содза. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. В прямом эфире в России игру «Интер» — «Фиорентина» покажет телеканал «Матч ТВ».

Италия — Серия А . 9-й тур
29 октября 2025, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Фиорентина
Флоренция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последних пяти очных встречах этих соперников внушительное преимущество имеет «Интер». На его счету четыре победы, а у «Фиорентины» — одна.

В нынешнем сезоне Серии А «Интер» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, а «Фиорентина» занимает 18-ю строчку.

