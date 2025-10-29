Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Созин: удивительно — Черчесов поменял психологию не только внутри «Ахмата», но даже вокруг

Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал итоги 13-го тура Мир РПЛ. В качестве главной неожиданности он выделил домашнее поражение «Ахмата» в матче с «Сочи» (2:4).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

«Тур получился предсказуемым. Кто-то ответит мне про «Локомотив», но я чувствовал, что у «Локо» после феерии с ЦСКА второй матч вряд ли получится победным. Что в гостях «Локо» не выиграет. Моментов было много, да, игра есть. Но есть такие написанные правила – звезда два матча подряд ярко не горит. А «Локо» был не так ярок. Плюс ему так не везло, как с голом Воробьёва в ворота Торопа.

Так что из неожиданностей – только одно. Матч «Ахмата». И даже не само поражение и счёт, а то, как этот счёт всех удивил. С назначение Черчесова в «Ахмат» прошло меньше трёх месяцев. И за девять туров восприятие команды экспертами и болельщиками кардинально изменилось. Теперь, если клуб не обыгрывает «Сочи», это сенсация. Ожидания от команды, которая два сезона подряд играла в стыках, выросли в несколько раз. Теперь от «Ахмата» ждут конкуренции топ-8 РПЛ, а то и выше. Нервы топ-клубам там потрепать точно могут – тут и «Зенит» соврать не даст, и со «Спартаком» игра будет другой.

Черчесов поменял психологию. Но удивительно то, что он поменял её не только внутри команды, но даже вокруг. Поражение от «Сочи», где чуть ли не половина состава входила в обойму сборной России – теперь неожиданность. Вот этот результат – восприятие «Ахмата» – тренер уже изменил. Быстрее, чем место в таблице или количество очков. Такое дорогого стоит», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

