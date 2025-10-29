Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини: в ЦСКА не сработают такие штрафы, как в Швейцарии

Фабио Челестини: в ЦСКА не сработают такие штрафы, как в Швейцарии
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини признался, что он не сторонник системы штрафов в футбольных клубах.

— Вы сторонник штрафов?
— Нет.

— В ЦСКА есть система штрафов?
— В Швейцарии у нас была система штрафов, потому что в клубе этого хотели. Я не полицейский, лучше футболом буду заниматься. Я здесь не для того, чтобы забирать деньги у ребят. Хотя это важно, жить без правил нельзя. Представьте, если бы в жизни не было законов? Это был бы хаос. Но мы здесь для того, чтобы обучать. Равно как и я многому учусь у своих игроков.

Если я вижу, что есть группа игроков, которые не реагируют на мои слова, то введу штраф. Но важно понимать, что штрафы, как в Швейцарии ― € 50, € 100 и так далее, здесь не сработают. Игрок заплатит эти деньги и скажет: «Отстань». Поэтому мои штрафы здесь — это минимум € 1 тыс. или € 2 тыс. Однако самая большая санкция от меня не штраф, а потеря места в основном составе.

— За ваше время в ЦСКА вы пока никого не штрафовали?
— Нет, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Если я проснулся – значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
Эксклюзив
«Если я проснулся – значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android