Фабио Челестини: в ЦСКА не сработают такие штрафы, как в Швейцарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини признался, что он не сторонник системы штрафов в футбольных клубах.

— Вы сторонник штрафов?

— Нет.

— В ЦСКА есть система штрафов?

— В Швейцарии у нас была система штрафов, потому что в клубе этого хотели. Я не полицейский, лучше футболом буду заниматься. Я здесь не для того, чтобы забирать деньги у ребят. Хотя это важно, жить без правил нельзя. Представьте, если бы в жизни не было законов? Это был бы хаос. Но мы здесь для того, чтобы обучать. Равно как и я многому учусь у своих игроков.

Если я вижу, что есть группа игроков, которые не реагируют на мои слова, то введу штраф. Но важно понимать, что штрафы, как в Швейцарии ― € 50, € 100 и так далее, здесь не сработают. Игрок заплатит эти деньги и скажет: «Отстань». Поэтому мои штрафы здесь — это минимум € 1 тыс. или € 2 тыс. Однако самая большая санкция от меня не штраф, а потеря места в основном составе.

— За ваше время в ЦСКА вы пока никого не штрафовали?

— Нет, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.