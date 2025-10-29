Генич назвал лучший матч 13-го тура РПЛ

Известный футбольный комментатор Константин Генич назвал лучший матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Так, Генич выбрал матчи «Краснодар» — «Рубин» (1:0) и «Акрон» — «Локомотив» (1:1).

«Мне кажется, по наполнению, по эмоциям и по такой нервной струне «Краснодар» — «Рубин». Или «Акрон» — «Локомотив». Потому что и концовка матча в Саранске, и концовка матча в Краснодаре — они прям держали в напряжении, интересно было», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», набравший 29 очков. «Быки» — действующие чемпионы России.