Бистрович оценил ничейный результат в матче «Акрона» с «Локомотивом»

Хорватский полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

— А после игры вы в раздевалке эту ничью встретили как хороший результат?

— Ну вот посмотрите, мы готовились на победу. Мы хотели забрать три очка. Прямо с таким настроем мы выходим на каждую игру. И думаю, что чуть-чуть были расстроены из-за того, что мы сначала вели в счёте.

Но потом, на следующий день, когда ты чуть-чуть рассматриваешь ситуацию, понятно, что они в этот момент лидеры в чемпионате и что даже это одно очко приносит нам пользу, — сказал Бистрович в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».