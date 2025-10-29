Бистрович оценил ничейный результат в матче «Акрона» с «Локомотивом»
Хорватский полузащитник «Акрона» Кристиян Бистрович высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42' 1:1 Монтес – 67'
— А после игры вы в раздевалке эту ничью встретили как хороший результат?
— Ну вот посмотрите, мы готовились на победу. Мы хотели забрать три очка. Прямо с таким настроем мы выходим на каждую игру. И думаю, что чуть-чуть были расстроены из-за того, что мы сначала вели в счёте.
Но потом, на следующий день, когда ты чуть-чуть рассматриваешь ситуацию, понятно, что они в этот момент лидеры в чемпионате и что даже это одно очко приносит нам пользу, — сказал Бистрович в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
