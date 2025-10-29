Скидки
«После «Локомотива» говорили жёстко». Главный тренер ЦСКА Челестини — о Лукине

«После «Локомотива» говорили жёстко». Главный тренер ЦСКА Челестини — о Лукине
Аудио-версия:
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о выборе основного защитника между Жоао Виктором и Матвеем Лукиным.

— Интересен кейс Лукина. Между отъездом Роши и приходом Виктора Матвей был основным. Но до «Локомотива» в старте играл бразилец. Чем Виктор сильнее?
— Я всегда стараюсь выбрать лучший состав. У Жоао огромная скорость. При этом он отлично двигает мяч вперёд и очень эффективен в единоборствах. Но Лукин очень сильно осложняет мне задачу при выборе состава. Матвеем мы очень довольны, он важный игрок для нас. Просто мне надо делать выбор. Как когда я выбираю Мусаева или Алеррандро.

— После гола в матче с «Крыльями» Лукин побежал к вам. Почему?
— Мы много разбирали индивидуально матч с «Локомотивом», говорили жёстко. Возможно, он меня поблагодарил за веру в него. Ведь после такого разговора он мог подумать, что не сыграет. Но он вышел и забил. Лука — фантастический игрок, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

