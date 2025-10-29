Генич: чувствовалось, что у «Локомотива» не хватает суперконцентрации на матч с «Акроном»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ между «Акроном» и «Локомотивом» (1:1).

«В этом матче мы отталкиваемся от результата. «Локомотив», безусловно, потерял очки. И по статистике мы видели там девять голевых моментов. И как не забил Комличенко, непонятно. Как там Батраков приложился — Гудиев выручил. Но всё равно чувствовалось, что у «Локомотива» не хватает какой-то вот прямо суперконцентрации на матче.

У них очень хорошая реализация была с ЦСКА, очень хорошая со «Спартаком» была реализация. Здесь, когда момент у Воробьёва был, он выходил один на один, но вот более такой собранный Воробьёв, мне кажется, этот момент бы доиграл, а так он уже как будто расслабился, и его в итоге настигли», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».