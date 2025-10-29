Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
19:30 Мск
Акинфеев, Алвес и Ди Лусиано пропускают тренировку ЦСКА перед матчем с «Пари НН»

Акинфеев, Алвес и Ди Лусиано пропускают тренировку ЦСКА перед матчем с «Пари НН»
Комментарии

Футболисты Игорь Акинфеев, Матеус Алвес и Рамиро Ди Лусиано пропускают тренировку ЦСКА перед матчем 14-го тура Мир РПЛ с «Пари НН». Игра состоится в пятницу, 31 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
«Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев работает в тренажёрном зале. Матеус Алвес и Рамиро Ди Лусиано также пропускают командную тренировку на поле», — сообщили в пресс-службе клуба корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

