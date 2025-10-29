Скидки
Фабио Челестини назвал лучшие и худшие матчи ЦСКА в нынешнем сезоне

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини назвал лучшие и худшие матчи армейской команды в нынешнем сезоне.

— Вы сказали, что не были довольным всем после победы над «Спартаком». А каким матчем в этом сезоне вы были довольны больше всего?
— Первый тайм с «Рубином» и все 90 минут с «Балтикой». С «Балтикой» мы провели великолепный матч против очень тяжёлой команды. Поменяли организацию игры в атаке и заслужили выиграть матч намного раньше. ЦСКА контролировал игру все 90 минут – это мне очень понравилось. Ещё понравились матчи с «Зенитом» и «Краснодаром», потому что мы показали, что готовы соперничать на самом высоком уровне. И я был приятно удивлён: команде с новым тренером обычно нужно больше времени. Но мои ребята великолепны.

— А после какого матча кричали громче всего?
— Была парочка. Например, мне не понравился первый тайм с «Локомотивом» в июльской кубковой игре. Мы тогда вообще не играли, я очень сильно разозлился в перерыве. Причём мы вели в счёте, но мне совершенно не нравилось, как мы выглядели на поле. Также очевидно, что мне не понравился матч с «Локомотивом» в чемпионате, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

