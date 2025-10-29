Скидки
Главная Футбол Новости

Константин Генич: я узнал, что в «Оренбурге» запрещено играть назад

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре «Оренбурга» в этом сезоне. В матче 13-го тура Мир РПЛ оренбуржцы проиграли «Спартаку» со счётом 0:1.

«Что я там узнал перед игрой, там пошушукался, например, в «Оренбурге» запрещено играть назад. Ну, я не знаю, штраф не штраф, но назад — это вот последнее вообще критическое решение, которое может быть. Либо поперёк, либо только вперёд», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день «Оренбург» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав восемь очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (29).

