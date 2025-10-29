Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян высказал мнение, почему «Зенит» снова стал явным претендентом на чемпионство

Григорян высказал мнение, почему «Зенит» снова стал явным претендентом на чемпионство
Комментарии

Известный российский тренер Александр Григорян выразил мнение, почему «Зенит» снова стал явным претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.

«Давайте отметим, почему «Зенит» сейчас опять тоже с «Краснодаром» — два явных претендента на чемпионство. Почему это произошло с «Зенитом», который настолько сильно буксовал?

Из-за Глушенкова? Абсолютно верно. И понимаете, вот эта пара по эффективности взаимодействия Глушенков — Вендел, ей равны только пара Кисляк — Обляков в ЦСКА и Кордоба — Сперцян», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» с 26 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
«Палмейрас» отклонил предложение «Зенита» на € 15+5 млн за 21-летнего хавбека — ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android