Григорян высказал мнение, почему «Зенит» снова стал явным претендентом на чемпионство

Известный российский тренер Александр Григорян выразил мнение, почему «Зенит» снова стал явным претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.

«Давайте отметим, почему «Зенит» сейчас опять тоже с «Краснодаром» — два явных претендента на чемпионство. Почему это произошло с «Зенитом», который настолько сильно буксовал?

Из-за Глушенкова? Абсолютно верно. И понимаете, вот эта пара по эффективности взаимодействия Глушенков — Вендел, ей равны только пара Кисляк — Обляков в ЦСКА и Кордоба — Сперцян», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» с 26 очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.