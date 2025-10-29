Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини ответил, куда посоветовал бы Матвею Кисляку перейти из ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, куда посоветовал бы перейти молодому полузащитнику армейцев Матвею Кисляку.

— Многие говорят, что ему нужно уезжать в Европу. Понятно, что вы как тренер ЦСКА этого не хотите. Но вам не кажется, что здесь без еврокубков он упрётся в потолок?
— Играть в еврокубках — очень важно. Не забываем, что и сборная России не играет в Европе. Однако я надеюсь, что вещи вне футбола станут лучше и мы сможем в следующем году сыграть в Европе. И это поможет нам наслаждаться игрой Кисляка за ЦСКА на международной арене.

— Если представить, что завтра он к вам придёт и скажет: «Мистер, у меня есть предложения из Англии, Испании, Германии, Франции и Италии. Дайте совет, куда ехать». Какой совет дадите?
— Кис может играть в любом чемпионате Европы. Может быть, из-за его антропометрических данных в Англии будет посложнее. Опять-таки – зависит от команды. Матвею нужен мяч, он влюблён в мяч. Единственный совет, который я ему дал бы, звучал бы так: «Не выбирай клуб, выбирай тренера». Это частая и большая ошибка агентов, когда они идут на поводу у клубов, которые платят зарплату и агентские. Но в состав игрока всё равно ставит тренер. Я бы спросил у Кисляка: «Тренер заинтересован в тебе? Какие у него идеи?» — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

