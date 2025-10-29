Полузащитник ЦСКА Обляков поделился ожиданиями от матча с «Пари НН»

Футболист ЦСКА Иван Обляков поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Игра состоится в пятницу, 31 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00.

«Смотрел матчи «Пари НН». Они стараются не уходить в оборону, не уходят в «автобус». Нам тяжело их вскрывать, поэтому это нам в плюс», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Пари НН» (7) располагается на 16-й строчке.