Игрок ЦСКА Обляков: у нас тяжёлый отрезок, но мы молодая команда

Полузащитник ПФК ЦСКА Иван Обляков высказался о тяжёлом отрезке сезона для армейской команды. Ранее главный тренер ЦСКА Фабио Челестини заявил, что его команде сейчас сложно и самое важное для неё — «дотянуть до зимней паузы».

«Ещё не читал интервью Челестини. Но у нас сейчас действительно тяжёлый отрезок: много игр, матчи сборной. Тяжело физически, но мы молодая команда. Восстанавливаемся и стараемся отдавать всех себя на поле.

У всех команд есть игроки сборных. Просто что-то не получается — неудачный день. От этого такие результаты после пауз», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.