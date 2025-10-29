Скидки
Обляков: у Кисляка есть уверенность — он показывает хорошую игру

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о ментальных качествах своего одноклубника Матвея Кисляка. Он отметил уверенность 20-летнего хавбека.

— Согласны, что Кисляк — один из ментально сильнейших в ЦСКА?
— У Матвея есть уверенность. Он показывает хорошую и уверенную игру, а мы с ним хорошо взаимодействуем. Поэтому проблем с этим нет, — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Матвей Кисляк выступает за основную команду ЦСКА с июля 2023 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего опорника четыре гола и пять результативных передач в 20 матчах. Transfermarkt оценивает Кисляка в € 16 млн.

