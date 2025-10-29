Бубнов сравнил Алексея Батракова с Гюлером из «Реала»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков не слабее хавбека мадридского «Реала» и сборной Турции Арды Гюлера.
— Вот сравни, пожалуйста, с…
— Винисиусом?
— Нет, на тех позициях, на которых играют.
— Беллингем?
— Нет! С Гюлером.
— Ну Гюлер щас в таком порядке...
— В каком?
— Ну в таком! Весь мир это признаёт футбольный.
— А ты думаешь, Батраков слабее его?
— Ну пока да.
— Нет. Ты вот возьми этого Гюлера и поставь в «Локомотив». И я посмотрю, как он будет [играть].
— То есть вы на полном серьёзе утверждаете, что Гюлер не сильнее Батракова?
— Как минимум не сильнее! — сказал Бубнов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».