Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал о состоянии здоровья Акинфеева

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о состоянии здоровья капитана и вратаря команды Игоря Акинфеева. Ранее стало известно, что Акинфеев пропустил тренировку красно-синих перед матчем 14-го тура Мир РПЛ с «Пари НН».

«Пока у Акинфеева болит нога. Мы ждём, когда Игорь даст нам зелёный свет, что он сможет вернуться на поле. Но сейчас за 48 часов до матча он не тренировался с нами, и трудно представить, что он выйдет на поле», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Пари НН» (7) располагается на 16-й строчке.