Фабио Челестини — о Москве: если моя жена не дома, я знаю — она в Большом театре

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился впечатлениями от жизни в Москве.

— Вы сказали, что вышли из зоны комфорта. Какой нашли Москву?

— Суперчистый, безопасный и великолепный город. Здесь есть абсолютно всё. Культура, искусство, музыка, танцы.

— Куда уже успели сходить?

— Моя жена всю жизнь занимается танцами, она в этом профессионал. Поэтому её второй дом ― это Большой театр. Если её нет дома, а она не оставила мне никакого сообщения, то знаю: она в Большом (смеётся).

Мне нравится просто гулять по городу вечером. Везде красиво, всё подсвечивается. Мы даже ходили в Парк Горького потанцевать на сцене около реки. Мы не знали такой России, такой Москвы, и решили увидеть всё своими глазами — и очень этому счастливы.

— Сотрудник ЦСКА Пётр Геллер сказал, что вы сильно удивились, что здесь не работают VISA и MasterCard.

— Да, но это не проблема. Проблемы в мире есть и посёрьезнее. А то мы сидим в зоне комфорта, когда падение скорости интернета становится для нас катастрофой. Это неправильно, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.