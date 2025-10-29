Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини — о Москве: если моя жена не дома, я знаю — она в Большом театре

Фабио Челестини — о Москве: если моя жена не дома, я знаю — она в Большом театре
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился впечатлениями от жизни в Москве.

— Вы сказали, что вышли из зоны комфорта. Какой нашли Москву?
— Суперчистый, безопасный и великолепный город. Здесь есть абсолютно всё. Культура, искусство, музыка, танцы.

— Куда уже успели сходить?
— Моя жена всю жизнь занимается танцами, она в этом профессионал. Поэтому её второй дом ― это Большой театр. Если её нет дома, а она не оставила мне никакого сообщения, то знаю: она в Большом (смеётся).

Мне нравится просто гулять по городу вечером. Везде красиво, всё подсвечивается. Мы даже ходили в Парк Горького потанцевать на сцене около реки. Мы не знали такой России, такой Москвы, и решили увидеть всё своими глазами — и очень этому счастливы.

— Сотрудник ЦСКА Пётр Геллер сказал, что вы сильно удивились, что здесь не работают VISA и MasterCard.
— Да, но это не проблема. Проблемы в мире есть и посёрьезнее. А то мы сидим в зоне комфорта, когда падение скорости интернета становится для нас катастрофой. Это неправильно, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
Эксклюзив
«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android