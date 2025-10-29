Скидки
Главный тренер ЦСКА Челестини ответил на вопрос о возможном усилении команды зимой

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно, которое откроется 1 января 2026 года.

«У нас ещё больше месяца. Посмотрим, как мы можем улучшить нашу команду, но зимний рынок очень сложный. Новички должны быть очень высокого уровня, но если нет, надо продолжать развивать молодых.

Два месяца был вопрос: «Кто может заменить Облякова и Кисляка?» Сейчас хорошо работает Вильягра, и этот вопрос неактуален. У нас ещё есть время. Мне не нужно революций. Хорошо, если приедет игрок, который поможет команде. Один или два», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Комментарии
