Главный тренер ЦСКА Челестини: уверен, что Мусаев и Алеррандро могут забивать

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об игре нападающих своей команды Тамерлана Мусаева и Алеррандро. По словам швейцарского специалиста, форварды способны забивать голы.

«Стараюсь искать, как я могу помочь Мусаеву и Алеррандро забивать — это моя задача до трансферного окна. Уверен, что они могут это делать. Мы играем каждые три дня, и у меня нет времени думать о том, что будет в ближайшие месяцы», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.