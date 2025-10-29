Главный тренер ЦСКА Челестини поделился ожиданиями от матча с «Пари НН»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился ожиданиями от матча 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН». Игра состоится в пятницу, 31 октября. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:00.

«Нам было непросто в матчах с «Сочи» и «Ростовом». Мы должны учиться на своих ошибках. Не знаю, как «Пари НН» приедет к нам. Но знаю, что эта команда борется, играет на контратаках. Но они, как и «Крылья», не хотят только обороняться», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Пари НН» (7) располагается на 16-й строчке.