Тренер ЦСКА Челестини рассказал, почему может кинуть что-то в раздевалке лишь раз за сезон

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о некоторых методах работы.

— Вы из тех тренеров, кто может что-то кинуть в раздевалке?

— Зависит от того, что нужно команде. Такая модель поведения в перерыве может сработать лишь раз за сезон. Соответственно, мне нужно правильно выбрать момент, чтобы использовать этот инструмент. Такое поведение тренера в перерыве — это электрошок. А если применять электрошок каждый раз — от него не будет никакой пользы.

— В ЦСКА пока нужды не было?

— Нет. Пока этот инструмент при мне.

— Приведите пример, когда за карьеру прибегали к нему?

— С «Базелем» в прошлом сезоне в 1/4 финала Кубка мы играли с командой из низшей лиги. К перерыву был счёт 0:0. И я понимал: либо сейчас всё разнесу, либо мне надо менять сразу четырёх игроков. Я решил прибегнуть к варианту с электрошоком. В раздевалке летало просто всё.

Есть и другой вариант, ведь я стараюсь быть лидером внутри группы, а не вне. Поэтому у меня нет проблем высказывать в перерыве претензии кому-то из игроков лично. После первого тайма игры с «Ахматом», кажется, я пошёл в атаку на лидеров команды – Дивея, Мойзеса, Облякова. В этот момент между игроком и тренером происходит столкновение, и это создаёт нужную энергию. В «Лозанне» у меня была похожая ситуация. Это был последний товарищеский матч перед стартом сезона. И я видел, что ребята очень расслабленные. В итоге к перерыву мы проигрывали 0:3. Тогда в раздевалке я тоже был в ярости, стены тряслись. Я сказал: «Если мы сейчас не соберёмся, то мы так и начнём сезон», — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.