Фабио Челестини: футболисты не отдыхают, играют матч за матчем — мы на пределе с июня

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини объяснил свои слова о том, что московская команда находится «на пределе».

— Вы сказали, что команда на пределе. Что это значит?
— Я в топе! Я в порядке, и я летаю! (Смеётся.) Готов играть, хотите? Но многие футболисты постоянно играют матч за матчем, всё время надо ехать в сборную. Они не отдыхают, поэтому мы на пределе с июня, — передаёт слова Фабио Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

49-летний Фабио Челестини возглавляет ЦСКА с июня 2025 года. В 13 матчах Мир РПЛ красно-синие набрали 27 очков и занимают в турнирной таблице третье место.

