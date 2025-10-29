Фабио Челестини: футболисты не отдыхают, играют матч за матчем — мы на пределе с июня

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини объяснил свои слова о том, что московская команда находится «на пределе».

— Вы сказали, что команда на пределе. Что это значит?

— Я в топе! Я в порядке, и я летаю! (Смеётся.) Готов играть, хотите? Но многие футболисты постоянно играют матч за матчем, всё время надо ехать в сборную. Они не отдыхают, поэтому мы на пределе с июня, — передаёт слова Фабио Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

49-летний Фабио Челестини возглавляет ЦСКА с июня 2025 года. В 13 матчах Мир РПЛ красно-синие набрали 27 очков и занимают в турнирной таблице третье место.