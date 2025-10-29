В «Реале Сосьедад» прокомментировали первый гол Захаряна за последние восемь месяцев

В пресс-службе испанского «Реала Сосьедад» прокомментировали первый гол российского полузащитника Арсена Захаряна за последние восемь месяцев. Захарян отличился в матче Кубка Испании с «Негрейрой» (3:0).

«В клубе все очень довольны последними играми Арсена. Уверены, что он продолжит прогрессировать», — сообщили в пресс-службе «Реала Сосьедад» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

До встречи с «Негрейрой» Захарян принял участие в четырёх матчах чемпионата Испании. В общей сложности хавбек провёл на поле 83 минуты. В этих встречах российский футболист не отметился результативными действиями.