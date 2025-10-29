Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Татьяна Куртукова исполнит гимн РФ на матче между сборными России и Перу

Татьяна Куртукова исполнит гимн РФ на матче между сборными России и Перу
Комментарии

Пресс-служба РФС сообщила, что Татьяна Куртукова исполнит гимн РФ на товарищеском матче между сборными России и Перу. Куртукова — российская певица, актриса и педагог, исполнительница русских народных и авторских песен. Широкую известность обрела после выпуска музыкального сингла «Матушка».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Матч между Россией и Перу пройдёт 12 ноября. Встречу примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Сборные Перу и Чили, с которыми россияне сыграют в ноябре, заняли два последних места в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки и также не примут участия в финальной стадии мундиаля. Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

