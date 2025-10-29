Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал, почему отказался от «ромба Николича»

Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал, почему отказался от «ромба Николича»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, почему отказался от тактики с ромбом в центре поля, которую выстраивал в команде Марко Николич.

— В какой момент на тренировках перед сезоном вы поняли, что эта молодая команда может стать такой летучей и атакующей? Особенно после того, как она играла в прошлом сезоне в «ромб».
— Я проанализировал команду и понял, что у нас нет двух бокс-ту-боксов. А единственной «десяткой» в тот момент был Обляков. Поэтому решил, что от «ромба» надо отходить. С самого начала я знал, что мы перейдём на 4-4-2, потому что совсем скоро нас ждал Суперкубок с «Краснодаром». Нужна была лёгкая для понимания схема. И команда сразу полетела! Как в идее, так и в системе не было ни одного момента, когда я заметил бы в игроках сомнение. Хотя это ненормально! (Смеётся.), — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
