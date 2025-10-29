Главный тренер ЦСКА Челестини рассказал, почему отказался от «ромба Николича»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, почему отказался от тактики с ромбом в центре поля, которую выстраивал в команде Марко Николич.

— В какой момент на тренировках перед сезоном вы поняли, что эта молодая команда может стать такой летучей и атакующей? Особенно после того, как она играла в прошлом сезоне в «ромб».

— Я проанализировал команду и понял, что у нас нет двух бокс-ту-боксов. А единственной «десяткой» в тот момент был Обляков. Поэтому решил, что от «ромба» надо отходить. С самого начала я знал, что мы перейдём на 4-4-2, потому что совсем скоро нас ждал Суперкубок с «Краснодаром». Нужна была лёгкая для понимания схема. И команда сразу полетела! Как в идее, так и в системе не было ни одного момента, когда я заметил бы в игроках сомнение. Хотя это ненормально! (Смеётся.), — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.