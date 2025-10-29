Силкин: будь Личка россиянином, его работа в «Спартаке» была бы невозможна

Российский тренер Сергей Силкин отреагировал на информацию, что Марцел Личка может возглавить «Спартак». Ранее Личка работал во главе «Динамо» и «Оренбурга».

«Если бы Марцел Личка был россиянином, его работа в «Спартаке» была бы невозможна. Но учитывая, что он иностранец, так ещё и по-русски говорит, это хорошо. Думаю, всё может быть. «Динамо»-то при Личке играло порой в интересный футбол. Команда стала много атаковать, забивать, болельщики на стадион пошли. Это очень важно. А в обороне и сейчас проблемы есть, нет классных защитников», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.