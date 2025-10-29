Раскрыты подробности по переговорам Марцела Лички со «Спартаком»

Футбольный агент Анатолий Николаев, представляющий интересы экс-тренера «Динамо» Марцела Лички, рассказал подробности о переговорах по чешскому специалисту со «Спартаком». Он опроверг новость, что красно-белые уже согласовали назначение Лички. По словам агента, он сам предложил кандидатуру Марцела «Спартаку». Никакого конкретного решения по возможному сотрудничеству на данный момент не принято.

«Мне вчера оборвали телефон с вопросами про Личку в «Спартаке». Якобы он уже в офисе клуба и согласовал контракт. Это неправда, его вообще нет в России — пришлось опровергать.

Однако мы действительно обсуждали с людьми из «Спартака» возможность назначения Марцела. Сами предложили им рассмотреть такой вариант. Личка в целом не против вернуться в Россию. Но какого-то решения по этой теме нет», — приводит слова Николаева журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.