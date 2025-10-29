Скидки
Бубнов заявил, что Алексею Батракову не нужно уезжать в средний европейский клуб

Бубнов заявил, что Алексею Батракову не нужно уезжать в средний европейский клуб
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову нет смысла переходить в средний европейский клуб.

— Если топ-клубы за ним не придут, не надо в Европу уезжать?
— Не надо. А что там в Европе делать? Он король в «Локомотиве».

— А если в «Монако» к Головину?
— Не. «Пари Сен-Жермен» — может быть, — сказал Бубнов в видео YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Батракову 20 лет. Он является воспитанником системы «Локомотива», в нынешнем сезоне полузащитник провёл 17 матчей на клубном уровне, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Батракова с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2029 года.

