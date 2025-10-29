Скидки
Дмитрий Черышев обратился с советом к Арсену Захаряну

Дмитрий Черышев обратился с советом к Арсену Захаряну
Российский тренер Дмитрий Черышев дал совет полузащитнику испанского «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну.

«Адаптация нужна всегда — привыкнуть к чемпионату, тренировочному процессу. В «Динамо» Арсен был на лидирующих позициях. Может, были поблажки в тренировочном процессе. Но в Испании все отдаются на тренировках полностью. Все хотят попасть не только в заявку, но и в основу, играть с первых минут. Может, Арсену было сложновато перестроиться с одного футбола на другой. Был ряд травм, плюс ритм игры другой.

Молодец, что он вышел! У Захаряна есть класс, талант. Ему надо просто не останавливаться, меньше слушать журналистов, чтобы ему не пели дифирамбы, и оставаться собой. Это самый главный момент», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

