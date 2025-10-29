Скидки
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Челестини: в РПЛ — 6 команд на высоком уровне, в Швейцарии — 2

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини, ранее работавший в «Базеле» и «Сьоне», провёл параллель между чемпионатами Швейцарии и России.

— За те матчи, что вы провели в РПЛ и в Кубке, к какой команде было тяжелее всего готовиться тактически?
— Уровень того, что предлагают разные команды лиги, очень высокий. Многие играют здесь по схеме 5-4-1, многие активно прессингуют один в один. Например, «Ростов» шёл в такой прессинг, «Балтика» шла в такой прессинг.

Здесь нет такого, что все играют 4-4-2, а дальше — посмотрим. У всех команд есть чёткие идеи и принципы. Плюс надо отметить, что все стали готовить длинные ауты, проводится большая работа над стандартными положениями. РПЛ мне нравится тем, что она заставляет меня постоянно думать.

— В Швейцарии этого было меньше?
— 100%. Да, оба чемпионата строятся на физике и интенсивности, но там нет такого разнообразия тактики и стандартов. В России очень многое строится на дисциплине. К тому же здесь есть шесть команд, которые находятся плюс-минус на одном высоком уровне: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Динамо». В Швейцарии выделяются же только «Базель» и «Янг Бойз», — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

