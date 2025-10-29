Фабио Челестини назвал «Спартак» самым сложным соперником в РПЛ

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини назвал самого сложного соперника в Мир РПЛ. Он выделил московский «Спартак». Ранее армейцы обыграли красно-белых со счётом 3:2.
«Самым сложным соперником был «Спартак», потому что у них игроки импровизируют и сами могут определять систему игры. Это то, что мы пытаемся делать. Потому что никто из наших соперников не знает, на какой позиции будут находиться Кисляк, Обляков и Алвес в тот или иной момент игры. Это очень тяжело предугадать, потому что они постоянно двигаются. Возьмём «Спартак», у них есть Барко. И я говорю ребятам: «Обычно Барко играет здесь, но при этом по ходу матча он может оказываться вообще в любой точке поля». Поэтому к таким соперникам очень тяжело готовиться», — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 29 октября 2025
-
14:07
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:46
-
13:42
-
13:35
-
13:35
-
13:22
-
13:20
-
13:14
-
13:10
-
12:56
-
12:51
-
12:47
-
12:45
-
12:42
-
12:38
-
12:33
-
12:30
-
12:29
-
12:22
-
12:22
-
12:19
-
12:17
-
12:11
-
11:55
-
11:53
-
11:50
-
11:48
-
11:32
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:11