Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
19:30 Мск
Фабио Челестини назвал «Спартак» самым сложным соперником в РПЛ

Главный тренер ПФК ЦСКА Фабио Челестини назвал самого сложного соперника в Мир РПЛ. Он выделил московский «Спартак». Ранее армейцы обыграли красно-белых со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Самым сложным соперником был «Спартак», потому что у них игроки импровизируют и сами могут определять систему игры. Это то, что мы пытаемся делать. Потому что никто из наших соперников не знает, на какой позиции будут находиться Кисляк, Обляков и Алвес в тот или иной момент игры. Это очень тяжело предугадать, потому что они постоянно двигаются. Возьмём «Спартак», у них есть Барко. И я говорю ребятам: «Обычно Барко играет здесь, но при этом по ходу матча он может оказываться вообще в любой точке поля». Поэтому к таким соперникам очень тяжело готовиться», — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

