19:30 Мск
В Санкт-Петербурге задержали ещё двоих подозреваемых в нападении на Андрея Мостового

В Санкт-Петербурге задержали ещё двоих подозреваемых в нападении на Андрея Мостового
Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщает, что были задержаны ещё двое подозреваемых в нападениях на футболиста и бизнесмена в Санкт-Петербурге. Ранее появилась информация, что по делу о похищении предпринимателя Сергея Селегеня и попытки похищения нападающего «Зенита» Андрея Мостового задержаны пять человек.

«Следователями ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в рамках расследования уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных по части 3 статьи 30 пункта «а» части 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение человека), подпунктов «а, в, г, з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека), статьи 162 УК РФ (разбой) задержаны ещё двое подозреваемых. Один из них за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей.

Ранее по ходатайству следователя четверым мужчинам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, им предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. 23 октября фигуранты, распределив роли между собой, находясь у дома по улице Вязовой в городе Санкт-Петербурге, применяя к потерпевшему насилие, попытались его похитить. Однако свой преступный умысел не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, так как потерпевший оказал активное сопротивление, а также ему помог знакомый и они убежали», — говорится в сообщении в телеграм-канала ведомства.

Андрей Мостовой рассказал, как его попытались похитить
