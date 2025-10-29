Челестини раскрыл, что сказал Акинфееву после его ошибки в матче «Ростов» – ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об ошибке голкипера армейцев Игоря Акинфеева в матче с «Ростовом». Московская команда проиграла ростовчанам со счётом 0:1 в 8-м туре Мир РПЛ.

— В матче с «Ростовом» ошибка Акинфеева привела к голу. Не пришлось ли после этого убеждать Игоря, что всё равно нужно продолжать разыгрывать низом?

— Нет, не пришлось. Всё было максимально спокойно. Та ошибка Акинфеева вписывалась в нашу идею. Он выманивал соперника, чтобы отдать мяч Облякову на свободное пространство. После матча я сказал, что это моя ошибка, потому что Акинфеев исполнял мою идею. В следующих матчах, если у Игоря снова будут открыты Обляков и Кисляк, он должен продолжать отдавать низом, а не искать длинную передачу, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.