Черышев: ЦСКА играет в энергозатратный футбол, хочется посмотреть на них в концовке РПЛ

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне Мир РПЛ. После 13 туров чемпионата России армейцы занимают третье место в турнирной таблице.

«Главный тренер ЦСКА понимает и анализирует, что ребята играют на последнем дыхании. Команда выходит практически одним составом, очень мало замен. Но играют очень хорошо! Энергозатратный футбол, иногда ребятам не хватает выносливости и опыта, которого пока нет. Думаю, со временем они его приобретут.

Тогда команду будет тяжело остановить. На данный момент ЦСКА на эмоциях: бежит, старается, хорошо прессингует. Но хочется посмотреть на них в концовке чемпионата, потому что, повторюсь, футбол у ЦСКА очень энергозатратный», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.