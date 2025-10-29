Скидки
Главный тренер ЦСКА Челестини сравнил общение с россиянами с боксом

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о менталитете россиян.

— Каким нашли менталитет россиян?
— Когда я подписал контракт с ЦСКА, я получил огромное количество сообщений от знакомых, кто был связан с Россией. Все писали: «Как классно!» Они сказали: «Если ты сумеешь проникнуть внутрь русской души – русские будут гостеприимнее даже испанца с самого юга». И это оказалось правдой. В самом начале общение с россиянами было для меня как бокс (Челестини начинает имитировать стойку в боксе, уклоняться и говорить на русском). Ты ему: «Доброе утро. Как дела?» И ждёшь ответного удара: «А, всё хорошо?» И так далее. Я «щупал» людей, чтобы понять, как пойдёт дальше. Потому что я швейцарец, говорящий на испанском ― это необычно. По итогу парни увидели, что я приехал им помогать, и пустили меня в свой мир. Сейчас мы шутим, у всех улыбки на лицах. Ко мне все очень чутко относятся. У русских — очень искренние улыбки! Это мы — итальянцы, испанцы — улыбаемся всегда и всем, но в этом есть немножко фальши. А здесь ― если человек не хочет тебе улыбаться – он не будет, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

