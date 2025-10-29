Александр Мостовой: «Ахмату» будет тяжело попасть в топ-6 РПЛ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о турнирных перспективах «Ахмата» в нынешнем сезоне Мир РПЛ. Сейчас команда идёт на девятом месте в турнирной таблице.

«Когда «Ахмат» начал сезон с другим тренером, я говорил, что команда не может находиться на последнем месте. У них состав неплохой: есть хорошие футболисты, много иностранцев, наши молодые ребята тоже неплохие. И когда в третьем туре РПЛ убрали тренера и назначили Черчесова, «Ахмат» выиграл несколько матчей.

Поэтому они поднялись в таблице РПЛ. «Ахмат» сейчас находится на девятом месте — это то место, где они и будут находиться. Может быть, поднимутся повыше. Но «Ахмату» будет тяжело попасть в топ-6 команд РПЛ, потому что другие клубы сильнее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.