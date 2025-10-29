Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: Захаряна ещё рано сравнивать с нашим поколением футболистов

Александр Мостовой: Захаряна ещё рано сравнивать с нашим поколением футболистов
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

— Может ли Захарян повторить ваш путь в Испании — долго поиграть и регулярно забивать?
— Когда закончит карьеру, тогда будем сравнивать. Наше поколение уже как 20 лет завершило карьеру, а в Европе наших никто пока догнать не может.

И вряд ли догонит — ни по забитым мячам, ни по голевым (смеётся). У меня этих голевых передач столько, сколько многим и во сне не приснится. Когда Захарян закончит карьеру, тогда и можно будет сравнивать, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Дмитрий Черышев обратился с советом к Арсену Захаряну
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android