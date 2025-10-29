Александр Мостовой: Захаряна ещё рано сравнивать с нашим поколением футболистов

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

— Может ли Захарян повторить ваш путь в Испании — долго поиграть и регулярно забивать?

— Когда закончит карьеру, тогда будем сравнивать. Наше поколение уже как 20 лет завершило карьеру, а в Европе наших никто пока догнать не может.

И вряд ли догонит — ни по забитым мячам, ни по голевым (смеётся). У меня этих голевых передач столько, сколько многим и во сне не приснится. Когда Захарян закончит карьеру, тогда и можно будет сравнивать, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.