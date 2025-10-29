Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спросите об этом Николича, Бабаева и Шевелева». Челестини ― об игровом времени Вильягры

«Спросите об этом Николича, Бабаева и Шевелева». Челестини ― об игровом времени Вильягры
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос об игровом времени Родриго Вильягры. Хавбек пополнил стан армейцев прошлой зимой, но получать игровую практику начал лишь недавно под руководством Челестини.

— Вы упомянули Вильягру. Он начал получать игровое время, даже сыграл в основе в РПЛ, но до этого фанаты ЦСКА строили целые теории заговора по отсутствию его на поле. Как на деле?
— Про это надо спросить Романа Бабаева, Евгения Шевелева и Марко Николича. Я без понятия, почему Родриго так долго не играл. Вильягра при мне отыграл все товарищеские матчи. Потом он получил травму. Восстановление заняло чуть больше времени ― всё.

— Он способен стать основным игроком?
— Да. Я много с ним разговаривал. Он знает, в чём надо прибавлять. От Родриго у всех большие ожидания. Вильягра должен влюбить в себя тренерский штаб и фанатов. Сейчас есть разочарование с двух сторон. Клуб купил игрока, возлагал на него большие надежды, сам футболист тоже. А в итоге до матча с «Сочи» его последняя официальная игра была 27 декабря прошлого года. Представляешь, сколько времени прошло? С Алеррандро – то же самое. Свой первый гол за клуб он забил при мне, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
Эксклюзив
«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android