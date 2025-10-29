«Спросите об этом Николича, Бабаева и Шевелева». Челестини ― об игровом времени Вильягры

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос об игровом времени Родриго Вильягры. Хавбек пополнил стан армейцев прошлой зимой, но получать игровую практику начал лишь недавно под руководством Челестини.

— Вы упомянули Вильягру. Он начал получать игровое время, даже сыграл в основе в РПЛ, но до этого фанаты ЦСКА строили целые теории заговора по отсутствию его на поле. Как на деле?

— Про это надо спросить Романа Бабаева, Евгения Шевелева и Марко Николича. Я без понятия, почему Родриго так долго не играл. Вильягра при мне отыграл все товарищеские матчи. Потом он получил травму. Восстановление заняло чуть больше времени ― всё.

— Он способен стать основным игроком?

— Да. Я много с ним разговаривал. Он знает, в чём надо прибавлять. От Родриго у всех большие ожидания. Вильягра должен влюбить в себя тренерский штаб и фанатов. Сейчас есть разочарование с двух сторон. Клуб купил игрока, возлагал на него большие надежды, сам футболист тоже. А в итоге до матча с «Сочи» его последняя официальная игра была 27 декабря прошлого года. Представляешь, сколько времени прошло? С Алеррандро – то же самое. Свой первый гол за клуб он забил при мне, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.