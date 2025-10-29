Скидки
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Какое-то самоуспокоение появилось». Гончаренко — об «Ахмате» при Черчесове

Аудио-версия:
Бывший главный тренер ЦСКА и «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался о грозненском «Ахмате» под руководством Станислава Черчесова. В матче 13-го тура чемпионата России «Ахмат» проиграл «Сочи» со счётом 2:4.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 4
Сочи
Сочи
0:1 Сааведра – 16'     0:2 Игнатов – 36'     1:2 Самородов – 59'     1:3 Игнатов – 66'     1:4 Васильев – 76'     2:4 Самородов – 90+1'    

«Два последних сезона «Ахмат» находился явно не на том месте, где они должны по составу находиться. Сейчас они вернулись с приходом Саламыча [Черчесова] на то место, где они должны находиться. И какое-то самоуспокоение появилось.

И плюс понятно, что мы у Саламыча можем спросить. На самом деле Самородов и Садулаев — это два игрока… Тем более что от кубкового матча достаточно далеко, там четыре-пять дней было», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 13 туров Мир РПЛ «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице.

