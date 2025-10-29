Челестини: посыл руководству ЦСКА был подписать двух игроков, чтобы другие сказали: «Вау!»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о летних новичках армейской команды.

— ЦСКА подписал много молодых игроков летом. Сейчас есть ощущение, что только Алвес и Кармо приносят пользу. Верде, Ди Лусиано, Руис, Попович много не играют. Насколько вы довольны такой кампанией? Со стороны кажется, что команда стала сильнее количественно, но не качественно.

— У нас сразу была хорошая база. Мы выиграли Суперкубок без новичков. Поэтому мой посыл клубу перед началом работы на рынке был чётким ― нам нужно было усилить команду в качестве. Лучше подписать всего двух игроков, но чтобы другие футболисты сказали: «Вау! Это то, чего нам не хватало». Качество точно важнее количества. Таким было моё желание. Но с учётом всех внешних факторов тяжело привезти таких игроков, что не вышло. Было куплено большое количество молодых ребят, которых надо развивать. Было ли это изначальным планом? Нет, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.