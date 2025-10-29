Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини: посыл руководству ЦСКА был подписать двух игроков, чтобы другие сказали: «Вау!»

Челестини: посыл руководству ЦСКА был подписать двух игроков, чтобы другие сказали: «Вау!»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о летних новичках армейской команды.

— ЦСКА подписал много молодых игроков летом. Сейчас есть ощущение, что только Алвес и Кармо приносят пользу. Верде, Ди Лусиано, Руис, Попович много не играют. Насколько вы довольны такой кампанией? Со стороны кажется, что команда стала сильнее количественно, но не качественно.
— У нас сразу была хорошая база. Мы выиграли Суперкубок без новичков. Поэтому мой посыл клубу перед началом работы на рынке был чётким ― нам нужно было усилить команду в качестве. Лучше подписать всего двух игроков, но чтобы другие футболисты сказали: «Вау! Это то, чего нам не хватало». Качество точно важнее количества. Таким было моё желание. Но с учётом всех внешних факторов тяжело привезти таких игроков, что не вышло. Было куплено большое количество молодых ребят, которых надо развивать. Было ли это изначальным планом? Нет, — сказал Челестини в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
Эксклюзив
«Если я проснулся — значит, мечта сбылась». Откровения главного тренера ЦСКА Челестини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android