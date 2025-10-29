Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо М — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«И это наш российский тренер». Григорян оценил тактику «Локомотива»

«И это наш российский тренер». Григорян оценил тактику «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением о тактике московского «Локомотива». Он отметил тактическую гибкость главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

«Этот процесс начался полтора года назад, когда Ненахов у него ложного фулбэка стал исполнять, когда появились асимметрия, гибридные схемы, которые… Ты понимаешь, что оно работать начинает.

И вот сейчас возник этот четырёхугольник. То есть замысел какой? Карпукас — чистый опорник. Левая «восьмёрка», смещённая асимметрично больше всё-таки к флангу, — Баринов, без левого полузащитника. Правая «восьмёрка» — Пруцев. Условно над ними, как бы «ромб», Батраков с полной свободой действий. Над ними Воробьёв. И, когда надо, Воробьёва позицию сдваивает Руденко. В основном Руденко — асимметрично правый вингер. В оборонительной фазе ближний падает и образуется структура 4-4-2 — всё отработано.

В атакующей, вот посмотрите, первые 10 минут «Акрон» был просто в ужасе, там ещё, видимо, поле позволяло. Как они вот такой перегруз по центральной оси создавали. Мы говорим, у нас в России практически нет позиционной атаки, изысков. А разве даже вот эти 15 минут, пока поле было в нормальном состоянии, «Локомотив» не показал изыски в позиционной атаке? Как они проникали. И всегда есть опция теперь уже у Галактионова — игра в два нападающих. То есть ты выпускаешь Бакаева, переходишь на классические 4-4-2. При том, что 4-2-3-1 у него давно отработана ещё два-три года назад схема.

То есть у него появилось три разных структуры, которыми он умело пользуется. И это наш российский тренер, который не просто там гонится за результатом, а проявляет гибкость в построении игры, тактическую зрелость», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Александр Бубнов объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android