«И это наш российский тренер». Григорян оценил тактику «Локомотива»

Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением о тактике московского «Локомотива». Он отметил тактическую гибкость главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

«Этот процесс начался полтора года назад, когда Ненахов у него ложного фулбэка стал исполнять, когда появились асимметрия, гибридные схемы, которые… Ты понимаешь, что оно работать начинает.

И вот сейчас возник этот четырёхугольник. То есть замысел какой? Карпукас — чистый опорник. Левая «восьмёрка», смещённая асимметрично больше всё-таки к флангу, — Баринов, без левого полузащитника. Правая «восьмёрка» — Пруцев. Условно над ними, как бы «ромб», Батраков с полной свободой действий. Над ними Воробьёв. И, когда надо, Воробьёва позицию сдваивает Руденко. В основном Руденко — асимметрично правый вингер. В оборонительной фазе ближний падает и образуется структура 4-4-2 — всё отработано.

В атакующей, вот посмотрите, первые 10 минут «Акрон» был просто в ужасе, там ещё, видимо, поле позволяло. Как они вот такой перегруз по центральной оси создавали. Мы говорим, у нас в России практически нет позиционной атаки, изысков. А разве даже вот эти 15 минут, пока поле было в нормальном состоянии, «Локомотив» не показал изыски в позиционной атаке? Как они проникали. И всегда есть опция теперь уже у Галактионова — игра в два нападающих. То есть ты выпускаешь Бакаева, переходишь на классические 4-4-2. При том, что 4-2-3-1 у него давно отработана ещё два-три года назад схема.

То есть у него появилось три разных структуры, которыми он умело пользуется. И это наш российский тренер, который не просто там гонится за результатом, а проявляет гибкость в построении игры, тактическую зрелость», — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».